Українські військові з катерів завдали удару по російському літаку біля Зміїного — ГУР, відео

Розвідка повідомляє, що ворожий літак спробував атакувати військові судна ЗСУ, але отримав гідну відповідь.

Днями українські військові завдали удару по російському літаку в Чорному морі, коли той намагався знищити наш катер поблизу острова Зміїний. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"У водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь", - йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "москва" ― жодної шкоди українським військовим завдано не було", - пояснили в розвідці.

У відповідь на спробу атаки ЗСУ завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

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