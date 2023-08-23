Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Бюро КРЕС висловило до законопроекту 5456-д зауваження щодо гарантій та статусу суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ

Бюро Консультативної ради європейських суддів ухвалило висновок стосовно законопроекту 5456-д у контексті питань переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ.

Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

  1. В Україні

Українські військові з катерів завдали удару по російському літаку біля Зміїного — ГУР, відео

15:50, 23 серпня 2023
Розвідка повідомляє, що ворожий літак спробував атакувати військові судна ЗСУ, але отримав гідну відповідь.
Українські військові з катерів завдали удару по російському літаку біля Зміїного — ГУР, відео

Днями українські військові завдали удару по російському літаку в Чорному морі, коли той намагався знищити наш катер поблизу острова Зміїний. Про це повідомляє Головне управління розвідки. 

"У водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь", - йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "москва" ― жодної шкоди українським військовим завдано не було", - пояснили в розвідці.

У відповідь на спробу атаки ЗСУ завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду