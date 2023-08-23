Зробить всю роботу за вас: Microsoft навчить Paint створювати картинки

В програму впровадять нейромережу, яка дозволить створювати картинки по текстовому опису.

Компанія Microsoft серйозно оновить свій графічний редактор Paint. Про це повідомляє портал Windows Central.

Зокрема, в програму впровадять нейромережу, яка дозволить створювати картинки по текстовому опису. Зараз фішка тестується в бета-версії Windows 11, а в релізній версії вона з'явиться після налагодження та усунення багів восени.

Після оновлення в бічному меню Paint з'явиться опція «Magic Paint» – потрібно натиснути на неї і написати словами те, що ви хочете створити, також при бажанні можна вибрати один з доступних стилів. Нейромережа згенерує картинку і перенесе її на полотно у вигляді малюнка, після чого отримане ШІ-зображення можна редагувати вручну.

На додаток до Paint, нейромережі з'являться і в інших додатках Windows: «Фотографії», «Камера» і «Ножиці». Для фотографій це може включати новий функціонал, який дозволить ідентифікувати людей або об'єкти на зображенні, а потім вирізати і вставляти їх в інші області.

Велике оновлення для Windows 11 має вийти у вересні-жовтні цього року. Разом з модернізованим Paint в операційну додадуть вбудовану підтримку архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення.

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