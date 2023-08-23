Як зареєструвати нерухомість в електронному реєстрі: алгоритм дій

Така реєстрація необхідна для отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Міністерство цифрової трансформації роз’яснило, як зареєструвати нерухомість в електронному реєстрі.

Так, реєстрація нерухомого майна онлайн має низку переваг.

По-перше, після внесення відомостей до Державного електронного реєстру дані більше нікуди не зникнуть, тоді як паперові документи можна втратити.

По-друге, електронні документи на квартиру не зможуть підробити шахраї.

По-третє, така реєстрація необхідна для отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Для використання послуги:

Авторизуйтеся на порталі «Ді » за допомогою електронного підпису (КЕП). Виберіть розділ «Послуги» – «Земля, будівництво, нерухомість» – «Державна реєстрація прав на нерухоме майно». Заповніть заяву. Завантажте у форматі PDF або JPEG документи про речові права на нерухомість, зареєстровані до 1 січня 2013 року. Перевірте сформовану заяву і підпишіть її електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит до бюро технічної інвентаризації, а потім внесе дані до Реєстру.

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