Розстріли цивільних в Бучі: СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам

СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі.

Джерело фото: BBC

Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону. Всі ці особи є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних Сил Російської Федерації, – повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Однією з жертв окупаційної агресії став 33-річний житель Києва, який загинув внаслідок обстрілу. Він перебував в дорозі до Бучі, щоб передати необхідні речі своїм знайомим, які опинилися в умовах окупації.

Смерть чоловіка настала внаслідок розстрілу його автомобіля з боку російських військових у зоні окупації, де рашисти з великою жорстокістю відкрили вогонь з автоматичної зброї зі своїх позицій на бічному узбіччі дороги.

Російські військові, щоб вчинений злочин не розкрили, закопали тіло загиблого в лісовому масиві.

Спеціальні слідчі за результатами вивчення обставин встановили місцезнаходження тіла, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого. В ході розслідування також було встановлено, що на момент вчинення злочину один з винних був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії. А його підлеглі, які вчинили розстріл автівки, були ідентифіковані як:

сержант Ілля Астахов, який був заступником командира взводу;

сержант Андрій Дворецький, командир відділення;

єфрейтор Руслан Харитонов, навідник-оператор;

рядовий Олег Бахмісов, стрілець.

На підставі зібраних доказів, слідчі представники Служби безпеки оголосили всім злочинцям про підозру у вчиненні порушень військового міжнародного законодавства, які об'єднані з вчиненням умисного вбивства згідно зі статтею 438 частини 2 Кримінального кодексу України.

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