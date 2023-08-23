Рада приняла закон об административном устройстве Крыма

Парламент принял закон о создании современной системы административно-территориального устройства Крыма.

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Во время заседания 23 августа Верховная Рада приняла законопроект о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, – сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, Парламент принял закон №9548 Об административном устройстве Крыма.

«За» в целом – 309.

Основные пункты закона об административном устройстве Крыма:

В действие вводятся решения, которые были приняты парламентом в 2016 и 2020 годах по вопросам декоммунизации названий населенных пунктов и внедрения новой административной структуры Крыма. До этого предполагалось, что эти решения будут воплощены после деоккупации полуострова. Правительству предоставляется полномочия определять границы территориальных общин и выбирать административные центры для них в Крыму без обязательной разработки долгосрочных планов. Кабинету Министров поручается в течение одного месяца установить границы территориальных общин и выбрать административные центры для них на территории Автономной Республики Крым. Также в течение трех месяцев от Кабмина ожидается создание государственных администраций новых районов и представление этих вопросов на рассмотрение соответствующих органов.

Кроме того, Парламент 320 «за» проголосовал за заявление о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и города Севастополя.

Текст из заявления: «Международная Крымская платформа должна стать площадкой не только для содействия деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, но и для обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе в целом».

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