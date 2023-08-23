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Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП

16:37, 23 августа 2023
Но, несмотря на заявления Дениса Маслова, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей пока не возобновится.
Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП
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Верховная Рада на своем заседании 23 августа разблокировала подписание закона о возвращении функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия (законопроект 9261). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 августа приняла его в целом. Глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что «закон предусматривает возобновление дисциплинарной функции ВСП».

Впрочем, разблокировано только подписание. А само возвращение дисциплинарной функции ВСП произойдет не сразу, а только после принятия другого закона и запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов (которая и должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб).

Законопроект Денис Маслова 9483-2, который запустит создание Службы дисциплинарных инспекторов, 9 августа Рада приняла только за основу, и он еще должен быть принят во втором чтении.

Итак, только если оба закона будут приняты и подписаны Президентом, пока Высший совет правосудия начнет рассматривать эти жалобы, параллельно будет идти процесс отбора дисциплинарных инспекторов специально созданной для этого комиссией с решающим голосом международников. Затем, когда Служба будет создана, работу с жалобами начнут дисциплинарные инспекторы.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 августа Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике нашел коррупционные риски в законопроекте 9483-2, к которому привязали введение в действие закона 9261 о возвращении дисциплинарной функции ВСП.

В частности, как озвучила председатель Комитета Анастасия Радина, фактически ВСП должен привлекаться к отбору дисциплинарных инспекторов на двух этапах, поскольку предусмотрено, что ВСП может быть как членом конкурсной комиссии, которая проводит конкурс для определения кандидатов в Службу, так и предусмотрено, что ВСП, собственно , назначает должность и отказывает в назначении должности отобранным конкурсной комиссией кандидатам в должности дисциплинарных инспекторов. Это, по ее мнению, конфликт интересов и дублирование полномочий.

Таким образом, законопроект 9483-2, скорее всего, еще ждет доработки. И, соответственно, будут ждать жалобщики на судей.

Напомним, что в ВСП накопилось около 10 тысяч жалоб. А дисциплинарную функцию Высший совет правосудия потерял в 2021 году благодаря принятию соответствующего закона парламентом. С тех пор жалобы на судей не рассматриваются.

Автор: Наталя Мамченко

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