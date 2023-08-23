Литва передаст Украине ЗРК NASAMS

Литва в сентябре планирует передать Украине пусковые установки NASAMS.

Источник фото: Twitter / Gitanas Nausėda

После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о передаче Украине пусковых установок ЗРК NASAMS.

Поставки ЗРК NASAMS ожидаются уже в сентябре.

«Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS», – написал Науседа в Twitter.

Напомним, в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа отпраздновать День Независимости.

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