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  1. В Україні

До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа відсвяткувати День Незалежності

13:05, 23 серпня 2023
Президент Литви Гітанас Науседа візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.
До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа відсвяткувати День Незалежності
Джерело фото: Twitter / Gitanas Nausėda
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Сьогодні, 23 серпня до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа, щоб відсвяткувати День Незалежності України, – повідомив він Twitter.

«Повернулися до Києва, щоб відсвяткувати День Незалежності України разом з братнім українським народом», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Литва буде підтримувати Україну, скільки це буде потрібно, перемога вже близько.

«Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно!», – сказав Гітанас Науседа.

Зазначимо, що Президент Португалії теж прибув в Україну.

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