В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа отпраздновать День Независимости

Сегодня, 23 августа в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы отпраздновать День Независимости Украины, – сообщил он Twitter.
«Вернулись в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины вместе с братским украинским народом», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что Литва будет поддерживать Украину, сколько это будет нужно, победа уже близко.
«Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!», – сказал Гитанас Науседа.
Отметим, что Президент Португалии тоже прибыл в Украину.
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