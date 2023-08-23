В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа отпраздновать День Независимости

Президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Источник фото: Twitter / Gitanas Nausėda

Сегодня, 23 августа в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы отпраздновать День Независимости Украины, – сообщил он Twitter.

«Вернулись в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины вместе с братским украинским народом», – говорится в сообщении.

Президент отметил, что Литва будет поддерживать Украину, сколько это будет нужно, победа уже близко.

«Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!», – сказал Гитанас Науседа.

Отметим, что Президент Португалии тоже прибыл в Украину.

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