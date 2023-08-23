В общинах создадут диалоговые платформы для коммуникации по ветеранской политике, — Минветеранов

Активное привлечение местных общин к реализации государственной ветеранской политики в регионах будет способствовать достойной реинтеграции украинских военных в мирную жизнь после возвращения из войны.

Минветеранов создаст в общинах диалоговые платформы по государственной ветеранской политике. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире телемарафона.

На ветеранском форуме 22 августа глава Минветеранов представила единую государственную ветеранскую политику «Путь ветерана».

Она включает внедрение поддержки специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных, обеспечение жильем, образование и профессиональную адаптацию, доступные админуслуги через ЦНАП для ветеранов и членов их семей, содействие в трудоустройстве и поддержку ветеранского предпринимательства, развитие адаптивных видов спорта.

Поэтому активное вовлечение местных общин в реализацию государственной ветеранской политики в регионах будет способствовать достойной реинтеграции украинских Защитников и Защитниц к мирной жизни после возвращения с войны, отметила министр.

«Должны дойти до общин. Поэтому в областных центрах будут созданы диалоговые платформы для коммуникации по ветеранской политике. Чтобы в каждой общине понимали, что такое новая государственная ветеранская политика, и как следует заботиться о ветеранах и их семьях. Так что уже в сентябре мы будем проводить такое региональное мероприятие», – анонсировала Лапутина.

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