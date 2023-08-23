В Украине создали первое растительное сало

Альтернативу обычному салу создала украинская марка.

Изображение: freepik.com

В Украине была создана первая растительная альтернатива обычному салу. Продукт носит название «Генеральское» и на 100% растительное. Перед употреблением его нужно предварительно разморозить в холодильнике или при комнатной температуре.

Как рассказали создатели, это благотворительный выпуск ко Дню Независимости.

Все средства от продаж передадут волонтерскому движению на закупку дронов DJI Mavic 3 для военных на Херсонском и Купянском направлениях.

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