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Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Як суди будуть стимулювати боржників виконувати судові рішення в цивільних справах: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендує прийняти законопроект щодо посилення судового контролю за виконанням судових рішень.

25 серпня відбудеться конкурс на голову Служби судової охорони: список кандидатів

Серед кандидатів на посаду голови Служби судової охорони – діюче керівництво Служби судової охорони.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

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В Україні створили перше рослинне сало

18:13, 23 серпня 2023
Альтернативу звичайному салу створила українська марка.
В Україні створили перше рослинне сало
Зображення: freepik.com
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В Україні створили першу рослинну альтернативу звичайному салу. Продукт носить назву «Генеральське» та на 100% рослинне. Перед вживанням його потрібно попередньо розморозити в холодильнику, або за кімнатної температури.

Як розповіли творці, це благодійний випуск до Дня Незалежності.

Усі кошти від продажу передадуть волонтерському руху на закупівлю дронів DJI Mavic 3 для військових на Херсонському та Куп'янському напрямках.

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