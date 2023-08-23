В Україні створили перше рослинне сало

Альтернативу звичайному салу створила українська марка.

Зображення: freepik.com

В Україні створили першу рослинну альтернативу звичайному салу. Продукт носить назву «Генеральське» та на 100% рослинне. Перед вживанням його потрібно попередньо розморозити в холодильнику, або за кімнатної температури.

Як розповіли творці, це благодійний випуск до Дня Незалежності.

Усі кошти від продажу передадуть волонтерському руху на закупівлю дронів DJI Mavic 3 для військових на Херсонському та Куп'янському напрямках.

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