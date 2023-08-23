У громадах створять діалогові платформи для комунікації з ветеранської політики, — Мінветеранів

Активне залучення місцевих громад до реалізації державної ветеранської політики в регіонах сприятиме гідній реінтеграції українських військових до мирного життя після повернення з війни.

Мінветеранів створить у громадах діалогові платформи з питань державної ветеранської політики. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі телемарафону.

На ветеранському форумі 22 серпня очільниця Мінветеранів представила єдину державну ветеранську політику «Шлях ветерана».

Вона включає впровадження підтримки фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих, забезпечення житлом, освіту та професійну адаптацію, доступні адмінпослуги через ЦНАПи для ветеранів та членів їхніх родин, сприяння у працевлаштуванні та підтримку ветеранського підприємництва, розвиток адаптивних видів спорту.

Тож активне залучення місцевих громад до реалізації державної ветеранської політики в регіонах сприятиме гідній реінтеграції українських Захисників і Захисниць до мирного життя після повернення з війни, зауважила міністр.

«Маємо дійти до громад. Тому в областних центрах будуть створені діалогові платформи для комунікації з ветеранської політики. Щоб у кожній громаді розуміли, що таке нова державна ветеранська політика, і як слід опікуватись ветеранами та їхніми родинами. Тож вже у вересні ми будемо проводити такий регіональний захід», – анонсувала Лапутіна.

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