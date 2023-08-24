В Днепропетровской области командир части украл военное имущество и сдал в ломбард, — прокуратура

Общая стоимость ущерба оценивается в 500 тысяч гривен.

Фото: ОГП

Прокуратура задержала командира взвода на Днепропетровщине, который похитил военное имущество, а именно два дрона и радиостанции. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как стало известно, командир разведывательного взвода, принадлежащего одной из воинских частей Днепропетровщины, похитил вверенное ему военное имущество. В частности, речь идет о четырех комплектах портативных радиостанций спецназначения, а также двух квадрокоптерах. Общая стоимость ущерба оценивается в 500 тыс. грн.

Он сдал это военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Командиру объявили о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК (похищение военного имущества). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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