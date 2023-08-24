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Несмотря на войну выборы в Украине в следующем году должны состояться – сенатор США

22:59, 24 августа 2023
Сенатор заявил, что США следят за поставками оружия и финансовой поддержкой Украины, однако следующий шаг – обеспечение выборов.
Несмотря на войну выборы в Украине в следующем году должны состояться – сенатор США
Источник фото: Радио Свобода
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Сенатор из Республиканской партии США Линдси Грэм объявил во время пресс-конференции в Киеве, что в следующем году в Украине планируются выборы. Он также обратился с этим сообщением к президенту Украины, – сообщает «Радио Свобода».

«Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы», – сообщил Грэм.

По словам Линдси Грэма, даже опасность, вызванная войной с рф, не должна помешать проведению выборов.

«Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна», – сказал он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты следят за поставками оружия и финансовой поддержкой для Украины, и следующим шагом в обеспечении демократических процессов должны стать выборы.

«Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году», – подытожил американский сенатор.

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