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У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

08:28, 25 августа 2023
Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.
У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности
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В Украине наконец-то могут урегулировать вопросы лоббизма. Так, 24 августа Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 5707, внесенный спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Данный закон устанавливает срок в шесть месяцев для Правительства на подачу законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности. Отсчитывать срок будут со дня вступления в силу закона о правотворческой деятельности.

Отметим, что этот Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, но вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Закон о правотворческой деятельности устанавливает, что участниками правотворческой деятельности являются:

1) субъект правотворческой деятельности;

2) субъект правотворческой инициативы;

3) субъект обеспечения правотворческой деятельности;

4) заинтересованные лица.

Заинтересованные лица могут инициировать подготовку проекта нормативно-правового акта перед субъектом правотворческой инициативы. Они принимают участие в правотворческой деятельности, в частности, в соответствии с законом о лоббизме и лоббистской деятельности.

Закон определяет, что заинтересованными лицами являются физические и юридические лица, на которых повлияет принятие (издание) соответствующего нормативно-правового акта, а именно: граждане Украины; иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины; общественные объединения, профессиональные и их объединения, творческие союзы и их объединения, благотворительные и религиозные организации; ассоциации органов местного самоуправления; органы самоорганизации населения; непредпринимательские общества, хозяйствующие субъекты и их объединения, организации работодателей и их объединения, органы профессионального самоуправления, саморегулирующиеся организации; другие лица, прав, свобод, интересов или обязанностей которых относится к соответствующему нормативно-правовому акту.

Ранее мы писали, что принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права. Также Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям нормативно-правовых актов.

Автор: Наталя Мамченко

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