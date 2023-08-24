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Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

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Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

15:34, 24 августа 2023
Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.
Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон
Источник фото: ВР
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Верховная Рада 24 августа приняла новый закон о правотворческой деятельности. Соответствующий законопроект 5707 спикер парламента Руслан Стефанчук подал еще в июне 2021 года.

Новый закон определяет, среди прочего, что суд для преодоления правового пробела может применять в случаях, предусмотренных законом аналогию закона – путем применения к неурегулированным общественным отношениям положений закона, регулирующего подобные общественные отношения; и аналогию права – путем применения к общественным отношениям, не урегулированным нормативно-правовыми актами, общих принципов права.

Однако аналогия закона или аналогия права не применяются для определения оснований, пределов полномочий и способа действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, привлечения лица к юридической ответственности.

Также новый закон определяет, что источниками информации и данных, необходимых для оценки таких нормативно-правовых актов, может быть судебная практика.

Кроме того, Верховный Суд по результатам анализа судебной статистики и обобщения судебной практики может обратиться к субъекту правотворческой деятельности с предложением о необходимости принятия, внесения изменений, остановки или досрочного возобновления действия структурного элемента соответствующего нормативно-правового акта, признания его утратившим действие

Законом о правотворческой деятельности также вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства, в частности, относительно того, что в случае признания противоправным и недействительным нормативно-правового акта или отмены индивидуального акта суд может обязать субъекта властных полномочий совершить необходимые действия с целью восстановления прав, свобод или интересов истца, за защитой которых он обратился в суд.

Также определяется, что действие нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента может быть остановлено судом для обеспечения иска в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Украины (кроме законов).

В случае если прекращение действия нормативно-правового акта осуществляется на основании решения суда, действие нормативно-правового акта прекращается с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Сам Закон о правотворческой деятельности вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но будет введен в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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