Верховний Суд зможе звертатися до суб’єктів правотворчої діяльності з пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів, – Рада ухвалила закон

Також прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права.

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Верховна Рада 24 серпня ухвалила новий закон про правотворчу діяльність. Відповідний законопроект 5707 спікер парламенту Руслан Стефанчук подав ще у червні 2021 року.

Новий закон визначає, серед іншого, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати у випадках, передбачених законом аналогію закону – шляхом застосування до неврегульованих суспільних відносин положень закону, який регулює подібні суспільні відносини; та аналогію права – шляхом застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актами, загальних принципів права.

Однак аналогія закону або аналогія права не застосовуються для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, притягнення особи до юридичної відповідальності.

Також новий закон визначає, що джерелами інформації та даних, необхідних для оцінки таких нормативно-правових актів, може бути судова практика.

Крім того, Верховний Суд за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики може звернутися до суб’єкта правотворчої діяльності з пропозицією щодо необхідності прийняття, внесення змін, зупинення або дострокового відновлення дії структурного елемента відповідного нормативно-правового акта, визнання його таким, що втратив чинність

Законом про правотворчу діяльність також вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства, зокрема стосовно того, що у разі визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта або скасування індивідуального акта суд може зобов’язати суб’єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Також визначається, що дія нормативно-правового акта чи окремого його структурного елемента може бути зупинена судом для забезпечення позову в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (крім законів).

У разі якщо припинення дії нормативно-правового акта здійснюється на підставі рішення суду, дія нормативно-правового акта припиняється з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Сам Закон про правотворчу діяльність набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але буде введений в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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