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Внаслідок удару окупантів пошкоджено приміщення Мар’їнського райсуду Донецької області, фото

15:27, 24 серпня 2023
Окупанти завдали удару по Курахову, влучивши у супермаркет та суд.
Внаслідок удару окупантів пошкоджено приміщення Мар’їнського райсуду Донецької області, фото
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24 серпня російські окупаційні війська завдали удару з артилерії по центру міста Курахове Донецької області. Ворог влучив у супермаркет та адміністративну будівлю. Про повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними джерел видання, адмінбудівлею є Мар'їнський райсуд Донецької області.

Зазначається, що обстріл стався близько 11:00.

«Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в результаті обстрілу також були пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Раніше ми писали, що росія вдарила ракетами по Дніпру. Від удару окупантів зруйнований транспортний об'єкт. Серед постраждалих — троє чоловіків та чотири жінки віком від 32 до 55 років. 

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