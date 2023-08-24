Ракетний удар по Дніпру: є влучання у транспортний об’єкт, семеро поранених

Також пошкоджень зазнали житлові будинки, банк, автозаправна станція, готель, агрофірма, автобуси та автомобілі.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Вночі росія вдарила ракетами по Дніпру. Від удару окупантів зруйнований транспортний об'єкт. Серед постраждалих — троє чоловіків та чотири жінки віком від 32 до 55 років. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, банк, автозаправна станція, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, автобуси та автомобілі, газогін.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу. Під час огляду місця події виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється. Наразі прокурори документують наслідкі атаки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.