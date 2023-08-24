Ракетный удар по Днепру: есть попадание в транспортный объект, семеро раненых

Также повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, автобусы и автомобили.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Ночью россия ударила ракетами по Днепру. От удара оккупантов разрушен транспортный объект. Среди пострадавших — трое мужчин и четыре женщины от 32 до 55 лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, автобусы и автомобили, газопровод.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела. При осмотре места происшествия обнаружены обломки ракеты, тип которой устанавливается. Сейчас прокуроры документируют последствия атаки.

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