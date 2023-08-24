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Руководство суда навязало судье помощника против ее воли, но судья отказалась с ним работать

Как оказалось, близкий родственник помощника судьи является обвиняемым в деле, рассматриваемом судьей.

Верховная Рада приняла закон об исчислении сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны

Парламент принял изменения в УПК: по мнению депутатов, практика засвидетельствовала потребность изменений в исчислении сроков досудебного расследования в производствах, где никто не уведомлен о подозрении.

Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

РСУ прекратила конкурс на члена Совещательной группы экспертов – будет новый

У Рады судей будет 30 дней, чтобы назначить члена в первый состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов у судьи Конституционного Суда.

  1. В Украине

Ракетный удар по Днепру: есть попадание в транспортный объект, семеро раненых

10:21, 24 августа 2023
Также повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, автобусы и автомобили.
Ракетный удар по Днепру: есть попадание в транспортный объект, семеро раненых
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Ночью россия ударила ракетами по Днепру. От удара оккупантов разрушен транспортный объект. Среди пострадавших — трое мужчин и четыре женщины от 32 до 55 лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, автобусы и автомобили, газопровод.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела. При осмотре места происшествия обнаружены обломки ракеты, тип которой устанавливается. Сейчас прокуроры документируют последствия атаки.

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