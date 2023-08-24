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Принят Закон о введении нового вида наказания за уголовные преступления без изоляции от общества

11:43, 24 августа 2023
Предложен новый «современный» вид наказания без изоляции от общества с возложением ряда обязанностей – пробационный надзор.
Принят Закон о введении нового вида наказания за уголовные преступления без изоляции от общества
Источник фото: ukrinform
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения» (регистр. № 9185).

Предложен новый «современный» вид наказания без изоляции от общества с возложением ряда обязанностей – пробационный надзор.

В аппарате ВРУ отмечают, что арест с момента создания в законодательстве существенно изменился и фактически потерял свое социальное и правовое назначение. Кроме того, финансирование заведений изолирования от общества лиц, совершивших преступления, дает большую нагрузку на государственный бюджет. Поэтому система уголовных наказаний нуждается в изменениях и внедрении новых видов наказания.

Соответственно, цель Закона – внедрение наказания в виде пробационного надзора, что будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления человека без изоляции от общества.

Закон предусматривает расширение возможностей применения альтернатив лишению (ограничению) свободы за уголовные проступки, например, пробационный надзор вместо ареста. Следует заметить, что пробационный надзор может быть назначен судом на срок от одного до пяти лет. Вводится обязанность носить электронное средство контроля. Все это позволит снизить количество осужденных в исправительных центрах.

Подчеркивается, что такое решение позволит разгрузить арестные дома и оптимизировать следственные изоляторы, увеличить места путем ликвидации арестных домов, в частности для содержания военнопленных в соответствующих участках.

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