Глава МИД Германии Анналена Бербок разочарована эффектом санкций в отношении рф

Экономические санкции должны иметь экономический эффект, однако в случае с рф этого не видно – Анналена Бербок.

Источник фото: DW

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование относительно недостаточной эффективности экономических санкций странами Запада против россии из-за агрессии против Украины, – сообщает DW.

По ее словам, «экономические санкции должны иметь экономический эффект», но в случае с рф – это не так.

«Вообще экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так. Потому что логика демократических стран не действует в автократических странах. Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся», – заявила глава немецкой дипломатии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.