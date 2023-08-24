Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в исчислении сроков досудебного расследования

Президент подписал закон об исчислении сроков досудебного расследования во время войны.

Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

  1. В Украине

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

10:47, 24 августа 2023
Владимир Зеленский поздравил каждого, кто борется за независимость Украины.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Источник фото: president.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина», – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что независимость Украины является чрезвычайной ценностью для каждого гражданина, и именно ради этого мы ведем борьбу. Президент отдал приветственное обращение, приуроченное ко Дню Независимости, всем тем, кто работает на благо Украины и способствует ее сохранению в качестве независимого государства.

«И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба – за то, что важно каждому. Это независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных, нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов», – отметил президент.

Видео поздравления было записано на фоне мурала, на котором изображен Александр Мациевский – герой и защитник, который стал Героем Украины, выкрикнув перед расстрелом «Слава Украине!» в лицо российским военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду