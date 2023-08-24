Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Владимир Зеленский поздравил каждого, кто борется за независимость Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина», – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что независимость Украины является чрезвычайной ценностью для каждого гражданина, и именно ради этого мы ведем борьбу. Президент отдал приветственное обращение, приуроченное ко Дню Независимости, всем тем, кто работает на благо Украины и способствует ее сохранению в качестве независимого государства.

«И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба – за то, что важно каждому. Это независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных, нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов», – отметил президент.

Видео поздравления было записано на фоне мурала, на котором изображен Александр Мациевский – герой и защитник, который стал Героем Украины, выкрикнув перед расстрелом «Слава Украине!» в лицо российским военным.

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