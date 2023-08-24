Не только дроны: Зеленский рассказал о производстве украинского оружия во время войны

Владимир Зеленский поблагодарил производителей украинского оружия.

Источник фото: president.gov.ua

В период активных военных действий Украина самостоятельно создает свое собственное оружие, которое включает не только дроны, но и ракеты, снаряды и противотанковые ракетные комплексы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Президент выразил благодарность гражданам Украины, «о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем». Эта благодарность направлена на производителей украинского оружия.

«Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: «аисты», «фурии». Морские дроны, «нептуны», «корсары», «стугны». Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер «Москва», когда радуемся попаданию по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино», – сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность тем, кого отмечают с помощью конфиденциальных указов, и отметил особенно тех, кто осуществляет самые тяжелые операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.