Не тільки дрони: Зеленський розповів про виробництво української зброї під час війни

Володимир Зеленський подякував виробникам української зброї.

Джерело фото: president.gov.ua

У період активних воєнних дій Україна самостійно створює свою власну зброю, яка включає не лише дрони, але й ракети, снаряди та протитанкові ракетні комплекси. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час привітання з нагоди Дня Незалежності України.

Президент висловив вдячність громадянам України, «про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім». Ця вдячність спрямована на виробників української зброї.

«Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: «лелеки», «фурії». Морські дрони, «нептуни», «корсари», «стугни». Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер «Москва», коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно», – сказав Зеленський.

Президент також висловив подяку тим, кого відзначають за допомогою конфіденційних указів, і відзначив особливо тих, хто здійснює найважчі операції.

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