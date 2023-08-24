В росії «мало що відбувається, за чим не стоїть путін» – Байден про катастрофу літака Пригожина

Джо Байден припустив, що путін може бути причетним до катастрофи літака Пригожина.

Джерело фото: AP

Президент США Джо Байден припустив, що президент росії володимир путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області, що під Москвою, – повідомляє CNN.

Серед пасажирів літака загинув керівник компанії «Вагнер» Євген Пригожин. Байден сказав, що не здивований тим, що російський найманець міг бути мішенню.

«Як ви пам'ятаєте, мене запитували про це», – сказав Байден, натякаючи на свої коментарі, зроблені в липні, в яких він сказав, що Пригожину слід турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту («я був би обережним з тим, що я їм, стежив би за своїм меню»).

Байден додав, що в росії «мало що відбувається, за чим не стоїть путін, але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь».

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