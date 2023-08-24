Коли українцям подавати документи на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики роз’яснили процедуру нарахування субсидії.

В Україні за субсидією можна звертатися в будь-який місяць року, у разі виникнення потреби в державній підтримці у родини. Проте сама субсидія розраховується на два сезони: опалювальний та неопалювальний, – повідомили у Мінсоцполітики.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається з місяця звернення за її призначенням і діє до закінчення опалювального сезону. Ця підтримка розраховується на два сезони: неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня).

Після закінчення строку отримання субсидії Пенсійний фонд України автоматично проводить її розрахунок на наступний період без потреби звернення громадян (за винятком деяких категорій домогосподарств, зокрема ВПО).

Щодо субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, вона призначається один раз на календарний рік на особисте звернення громадян.

Якщо звернення за житловою субсидією відбувається впродовж перших двох місяців опалювального сезону, то вона починає діяти з початку цього сезону. У випадку, якщо звернення за субсидією відбувається протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то вона надається з місяця такого підвищення.

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