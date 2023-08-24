Абсолютно в будь-якій точці Криму ми можемо досягти противника – Буданов

Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть вразити армію рф у будь-якій точці тимчасово окупованого Криму.

Джерело фото: gur.gov.ua

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сил оборони України можуть уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми маємо здатність уразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника», – сказав Буданов.

Він також зазначив, що деокупація Криму без військових, бойових дій неможлива.

«Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити», – зазначив керівник ГУР.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.