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  1. В Україні

Кабмін виділив 4,6 млрд гривень на подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС

11:06, 24 серпня 2023
1,3 млрд гривень піде на відбудову пошкодженого і зруйнованого житла в Миколаївській та Херсонській областях.
Кабмін виділив 4,6 млрд гривень на подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС
Джерело фото: Libkos
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Уряд виділив у загальній сумі 4,6 мільярда гривень на проведення заходів щодо подолання наслідків підриву Каховської ГЕС ворогом, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з повідомленням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету Міністрів, майже 32% цієї суми вже витрачено на фінансування відновлювальних робіт та виплату компенсацій постраждалим.

Зокрема, уряд виділив 1,3 мільярда гривень на відновлення пошкодженого та зруйнованого житла в зоні ворожого теракту. Це дозволить мешканцям Миколаївської та Херсонської областей мати необхідні ресурси для відремонтування своїх осель до настання зими.

Також триває розгляд та обробка заяв від жителів Херсонщини та Миколаївщини на компенсацію за втрати урожаю. Наразі було отримано понад 340 заяв, і сума погоджених виплат складає 2,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, термін прийому заяв на виплату 5 тисяч гривень громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, продовжили.

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