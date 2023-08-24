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  1. В Украине

Кабмин выделил 4,6 млрд гривен на преодоление последствий подрыва россией Каховской ГЭС

11:06, 24 августа 2023
1,3 млрд гривен пойдет на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в Николаевской и Херсонской областях.
Кабмин выделил 4,6 млрд гривен на преодоление последствий подрыва россией Каховской ГЭС
Источник фото: Libkos
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Правительство выделило в общей сумме 4,6 миллиарда гривен на проведение мероприятий по преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС врагом, - сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно сообщению Премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета Министров, почти 32% этой суммы уже потрачено на финансирование восстановительных работ и выплату компенсаций пострадавшим.

В частности, правительство выделило 1,3 миллиарда гривен на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в зоне вражеского теракта. Это позволит жителям Николаевской и Херсонской областей иметь необходимые ресурсы для ремонта своих домов до наступления зимы.

Также продолжается рассмотрение и обработка заявлений от жителей Херсонщины и Николаевщины на компенсацию за потери урожая. Сейчас было получено более 340 заявлений, и сумма согласованных выплат составляет 2,7 миллиона гривен.

Напомним, срок приема заявлений на выплату 5 тысяч гривен гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, продлили.

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