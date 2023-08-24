«Лицемерный гуманизм»: Алексей Данилов ответил на фразу режиссера Ларсу фон Триеру «жизни русских также имеют значение»

«Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача», – Алексей Данилов.

Обращение известного датского режиссера Ларса фон Триера к лидерам Украины, россии и Дании прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

После того, как Дания и Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16, чтобы поддержать Киев в противовоздушной обороне и усилить сопротивление стране-агрессору, Ларс фон Триер написал в своих социальных сетях: «Кстати: господину Зеленскому и господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств нашего времени, улыбаясь во весь рот): «Жизни русских тоже имеют значение!» С наилучшими пожеланиями, Ларс».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что высказывание режиссера – «лицемерный гуманизм».

«Простой совет известному режиссеру: представить, что в его город ежедневно летит российская ракета, что его отца или мать убили, внука увезли в Россию, а до этого российский мародер изнасиловал его жену, сжег дом. В этом случае абстракция лицемерного «гуманизма» приобретает совсем другие черты – реальной, а не вымышленной жизни», – высказался секретарь СНБО.

Алексей Данилов также добавил: «Война – это не фильм, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача».

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