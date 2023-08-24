«Лицемірний гуманізм»: Олексій Данілов відповів на фразу режисера Ларсу фон Трієру «життя росіян також мають значення»

«Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли художник обирає бік ката», – Олексій Данілов.

Звернення відомого данського режисера Ларса фон Трієра до лідерів України, росії та Данії прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Після того, як Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, аби підтримати Київ у протиповітряної обороні та посилити опір країні-агресору, Ларс фон Трієр написав у своїх соціальних мережах: «До речі: пану Зеленському та пану путіну і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу, посміхаючись на весь рот): «Життя росіян теж мають значення!» З найкращими побажаннями, Ларс».

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що висловлення режисера – це «лицемірний гуманізм».

«Проста порада відомому режисерові: уявити, що в його місто щодня летить російська ракета, що його батька чи матір убили, онука відвезли в росію, а до цього російський мародер зґвалтував його дружину, спалив будинок. У цьому випадку абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис – реального, а не вигаданого життя», – висловився секретар РНБО.

Олексій Данілов також додав: «Війна – це не фільм, де актори грають життя та смерть. За кожним живим російським терористом стоїть мертвий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли художник обирає бік ката».

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