Термін прийому заяв на виплату 5 тисяч грн громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, продовжили

Звернутися із заявою до органів соцзахисту можна до 31 жовтня 2023 року (включно).

Джерело фото: dsns.gov.ua

Уряд продовжив термін прийому заяв на виплату одноразової матеріальної грошової допомоги громадянам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що у червні ж КМУ прийняв постанову, яка дала можливість забезпечити кожному постраждалому з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей виплату грошової допомоги розміром 5 тис. грн.

Приймати такі заяви мають усі управління соціального захисту населення в Україні.

Як пояснили у Мінсоцполітики, звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 жовтня 2023 року (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

«Звертаємо увагу, що отримати фінансову допомогу мають право не тільки громадяни, які на момент підриву Каховської ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в підтоплених населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини, підконтрольних Україні. Так само допомогу можуть отримати українці, що з 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя в райони, підконтрольні Україні», - зазначили у Мінсоцполітики.

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