«Азов» повертається: бригада приступила до виконання завдань на фронті

Бійці бригади розпочали виконання бойових завдань на Луганщині.

Фото: пресслужба «Азову»

Бригада спеціального призначення "Азов" відновила виконання бойових завдань на фронті, бійці захищають рубежі на Луганщині та завдають противнику втрат. Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Нагадаємо, що 8 липня командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега прибули до Львова після повернення з Туреччини, де вони перебували після російського полону.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявляв, що продовжить воювати з російськими окупантами.

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