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  1. В Україні

Україна повертає з Туреччини командирів «Азову», які обороняли Азовсталь, відео

16:33, 8 липня 2023
Українські військові з Азовсталі перебували в Туреччині після російського полону.
Україна повертає з Туреччини командирів «Азову», які обороняли Азовсталь, відео
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Командування полку «Азов» повернулося з Туреччини в Україну.  Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними», — зазначив глава держави.

Президент також опублікував відео, на якому видно, що вони з захисниками «Азовсталі» повертаються одним літаком.

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