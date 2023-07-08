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Зеленський і командири «Азову» приїхали до Львова: фото і відео

23:08, 8 липня 2023
Президент разом з легендарними захисниками «Азовсталі» прибули до Львова на молебень до 500 днів повномасштабного вторгнення.
Зеленський і командири «Азову» приїхали до Львова: фото і відео
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До Львова у суботу, 8 липня, приїхали Президент України Володимир Зеленський та командири захисників "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, які сьогодні повернулися з Туреччини, де перебували після російського полону.

Як повідомляють львівські ЗМІ, кортеж із Президентом України та командирами "Азову" прибув до Львова орієнтовно о 21:00. У центрі Львова, на проспекті Свободи, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, одразу почали збиратись люди, щоб зустріти Президента та легендарних військових.

Також відомо, що до Львова приїхали митрополит ПЦУ Епіфаній, голова УГКЦ Святослав та представники духовенства різних українських конфесій. Під час заходу планується "Молитва за Україну" - молебен до 500-го дня війни. 

На місці також присутній міський голова Львова Андрій Садовий, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та обласна влада.  

Фото: Радіо Свобода

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