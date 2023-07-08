Зеленский и командиры «Азова» приехали во Львов: фото и видео

Президент вместе с легендарными защитниками «Азовстали» прибыли во Львов на молебен к 500 дней полномасштабного вторжения.

Во Львов в субботу, 8 июля, приехали Президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" - Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые сегодня вернулись из Турции, где находились после российского плена.

Как сообщают львовские СМИ, кортеж с Президентом Украины и командирами "Азова" прибыл во Львов ориентировочно в 21:00. В центре Львова, на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко сразу начали собираться люди, чтобы встретить Президента и легендарных военных.

Также известно, что во Львов приехали митрополит ПЦУ Эпифаний, глава УГКЦ Святослав и представители духовенства разных украинских конфессий. Во время мероприятия планируется "Молитва за Украину" – молебен к 500-му дню войны.

На месте также присутствуют мэр Львова Андрей Садовыой, премьер-министр Денис Шмыгаль и областные власти.

Фото: Радио Свобода

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