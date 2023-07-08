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В Офисе Президента рассказали детали возвращения находившихся в Турции пятерых защитников «Азовстали»

20:13, 8 июля 2023
По результатам переговоров с турецкой стороной, Украина вернула на родину военных – защитников «Азовстали».
В Офисе Президента рассказали детали возвращения находившихся в Турции пятерых защитников «Азовстали»
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Командиры из «Азовстали» были возвращены в Украину 8 июля по результатам переговоров с Турцией. Об этом сообщает Офис Президента.

«По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных – защитников "Азовстали": командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу», - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и приветствовал их с возвращением.

«Поздравляю вас! Вы – наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!» – сказал он.

На борту самолета Зеленский пообщался с защитниками «Азовстали» и поблагодарил за их мужество и стойкость.

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