В Офісі Президента розповіли деталі повернення п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі».

Командири з «Азовсталі» були повернуті в Україну 8 липня за результатами переговорів із Туреччиною. Про це повідомляє Офіс Президента.

«За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників "Азовсталі": командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу», — йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

«Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!» – сказав він.

На борту літака Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.

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