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Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

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Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

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Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

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Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

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  1. В Украине

Украина возвращает из Турции оборонявших Азовсталь командиров «Азова», видео

16:33, 8 июля 2023
Украинские военные из Азовстали находились в Турции после российского плена.
Украина возвращает из Турции оборонявших Азовсталь командиров «Азова», видео
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Командование полка «Азов» вернулось из Турции в Украину. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев.

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными», — отметил глава государства.

Президент также опубликовал видео, где видно, что они с защитниками «Азовстали» возвращаются одним самолетом.

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