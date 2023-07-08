Украина возвращает из Турции оборонявших Азовсталь командиров «Азова», видео

Украинские военные из Азовстали находились в Турции после российского плена.

Командование полка «Азов» вернулось из Турции в Украину. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев.

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными», — отметил глава государства.

Президент также опубликовал видео, где видно, что они с защитниками «Азовстали» возвращаются одним самолетом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.