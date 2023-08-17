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«Азов» возвращается: бригада приступила к выполнению задач на фронте

14:50, 17 августа 2023
Бойцы бригады приступили к выполнению боевых задач в Луганской области.
«Азов» возвращается: бригада приступила к выполнению задач на фронте
Фото: пресс-служба «Азова»

Бригада специального назначения "Азов" возобновила выполнение боевых задач на фронте, бойцы защищают рубежи в Луганской области и наносят противнику потери. Об этом сказал заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.

Напомним, что 8 июля командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега прибыли во Львов из Турции, где они находились после российского плена. 

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что продолжит воевать с российскими оккупантами.

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