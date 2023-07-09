Денис «Редис» Прокопенко готов вернуться на фронт

«Редис» намекнул, что планирует по возвращении из Турции снова отправиться на войну.

Фото: hromadske.ua

Командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис» вернулся в Украину из Турции. Он планирует продолжить воевать с российскими оккупантами.

Общаясь во Львове с журналистами Прокопенко намекнул, что планирует по возвращении из Турции снова отправиться на войну.

«Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою. Конечно (готов вернуться на фронт - ред.), для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель», - сказал «Редис».

Ранее сообщалось, что Зеленский и командиры «Азова» приехали во Львов.

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