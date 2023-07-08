Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

  1. В Украине

Зеленский и командиры «Азова» приехали во Львов: фото и видео

23:08, 8 июля 2023
Президент вместе с легендарными защитниками «Азовстали» прибыли во Львов на молебен к 500 дней полномасштабного вторжения.
Зеленский и командиры «Азова» приехали во Львов: фото и видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во Львов в субботу, 8 июля, приехали Президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" - Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые сегодня вернулись из Турции, где находились после российского плена.

Как сообщают львовские СМИ, кортеж с Президентом Украины и командирами "Азова" прибыл во Львов ориентировочно в 21:00. В центре Львова, на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко сразу начали собираться люди, чтобы встретить Президента и легендарных военных.

Также известно, что во Львов приехали митрополит ПЦУ Эпифаний, глава УГКЦ Святослав и представители духовенства разных украинских конфессий. Во время мероприятия планируется "Молитва за Украину" – молебен к 500-му дню войны.

На месте также присутствуют мэр Львова Андрей Садовыой, премьер-министр Денис Шмыгаль и областные власти.

Фото: Радио Свобода

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду