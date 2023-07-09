Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

Комітет з питань прав людини підтримав законопроект щодо уникнення подвійної сплати судового збору.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

  1. В Україні

Денис «Редіс» Прокопенко готовий повернутися на фронт

21:03, 9 липня 2023
«Редіс» натякнув, що планує після повернення з Туреччини знову відправитися на війну.
Денис «Редіс» Прокопенко готовий повернутися на фронт
Фото: hromadske.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Командир «Азова» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» повернувся в Україну з Туреччини. Він планує продовжити воювати з російськими окупантами.

Спілкуючись у Львові з журналістами Прокопенко натякнув, що планує після повернення з Туреччини знову відправитися на війну.

«Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою. Звісно (готовий повернутися на фронт - ред.), для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета», - сказав «Редіс».

Раніше ми писали, що Зеленський і командири «Азову» приїхали до Львова.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва