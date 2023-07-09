Денис «Редіс» Прокопенко готовий повернутися на фронт

«Редіс» натякнув, що планує після повернення з Туреччини знову відправитися на війну.

Фото: hromadske.ua

Командир «Азова» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» повернувся в Україну з Туреччини. Він планує продовжити воювати з російськими окупантами.

Спілкуючись у Львові з журналістами Прокопенко натякнув, що планує після повернення з Туреччини знову відправитися на війну.

«Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою. Звісно (готовий повернутися на фронт - ред.), для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета», - сказав «Редіс».

Раніше ми писали, що Зеленський і командири «Азову» приїхали до Львова.

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