Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

  1. В Украине

ВСУ заземлили два российский вертолета Ка-52, которые не летали бы без иностранных компонентов

18:57, 17 августа 2023
российские вертолеты Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов, – Ермак.
ВСУ заземлили два российский вертолета Ка-52, которые не летали бы без иностранных компонентов
Источник фото: Офис Президента

Сегодня, 17 августа, Силы обороны Украины сбили два российских вертолета Ка-52, которые содержат высокотехнологичные компоненты западных государств и стран Азии. Армия рф активно использует их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям ВСУ, – сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram.

Украинские специалисты давно исследуют Ка-52 и пути, благодаря которым россия получает эти компоненты в обход санкций.

«Нам известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флэш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможной, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты», – говорится в сообщении.

Украинское правительство сотрудничает с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК. Таким образом, санкции против рф необходимо усиливать, чтобы россия не имела доступ к технологиям.

«Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию нашим партнерам и она была частично отражена во введенных санкционных ограничениях. Но санкций нужно больше, поэтому в ближайшее время мы опубликуем документ с дополнительными предложениями», – отметил Ермак.

Напомним, что Ермак уже отмечал, что ракеты, которыми в 2023 году рф наносит массированные удары по Украине, изготовленные в этом году из иностранных компонентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва