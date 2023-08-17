ВСУ заземлили два российский вертолета Ка-52, которые не летали бы без иностранных компонентов

российские вертолеты Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов, – Ермак.

Источник фото: Офис Президента

Сегодня, 17 августа, Силы обороны Украины сбили два российских вертолета Ка-52, которые содержат высокотехнологичные компоненты западных государств и стран Азии. Армия рф активно использует их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям ВСУ, – сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram.

Украинские специалисты давно исследуют Ка-52 и пути, благодаря которым россия получает эти компоненты в обход санкций.

«Нам известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флэш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможной, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты», – говорится в сообщении.

Украинское правительство сотрудничает с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК. Таким образом, санкции против рф необходимо усиливать, чтобы россия не имела доступ к технологиям.

«Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию нашим партнерам и она была частично отражена во введенных санкционных ограничениях. Но санкций нужно больше, поэтому в ближайшее время мы опубликуем документ с дополнительными предложениями», – отметил Ермак.

Напомним, что Ермак уже отмечал, что ракеты, которыми в 2023 году рф наносит массированные удары по Украине, изготовленные в этом году из иностранных компонентов.

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