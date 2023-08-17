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  1. В Україні

ЗСУ заземлили два російських гвинтокрили Ка-52, які не літали б без іноземних компонентів

18:57, 17 серпня 2023
російські гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів, – Єрмак.
ЗСУ заземлили два російських гвинтокрили Ка-52, які не літали б без іноземних компонентів
Джерело фото: Офіс Президента

Сьогодні, 17 серпня, Сили оборони України збили два російських гвинтокрили Ка-52, які місять високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Армія рф активно використовує їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям ЗСУ, – повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Українські фахівці давно досліджують Ка-52 та шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій.

«Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти», – йдеться у повідомленні.

Український Уряд співпрацює з Урядами країн та компаніями-виробниками, аби обмежити російський ВПК. Так, санкції проти рф необхідно посилювати, аби росія не мала доступ до технологій.

«Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам і вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях. Але санкцій потрібно більше, тому ближчим часом ми опублікуємо документ з додатковими пропозиціями», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що Єрмак вже зазначав, що ракети, якими у 2023 році рф завдає масованих ударів по Україні, виготовлені цього року з іноземних компонентів.

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