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  1. В Україні

Понад 30 тисяч паломників-хасидів хочуть приїхати до Умані на свято Рош га-Шана

18:39, 17 серпня 2023
Попри війну, до України у вересні планують приїхати понад 30 тисяч хасидів.
Понад 30 тисяч паломників-хасидів хочуть приїхати до Умані на свято Рош га-Шана
Джерело фото: Апостроф

Попри війну в Україні та рекомендації максимально утриматися від прощі до Умані, понад 30 тисяч паломників-хасидів планують приїхати у вересні на свято Рош га-Шана, – повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

«Традиційно на юдейський Новий рік тисячі хасидів зі всього світу з’їжджаються до могили свого цадика Нахмана Брацлавського, який заповідав їм цю щорічну прощу. Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок», – йдеться у повідомленні.

Однак приїзд такої кількості прочан в Україну, де щодгя ідуть бойові дії, вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів.

Першочергово наразі вирішуються питання щодо порядку вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.

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