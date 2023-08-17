Более 30 тысяч паломников-хасидов хотят приехать в Умань на праздник Рош ха-Шана

Несмотря на войну, в Украину в сентябре планируют приехать более 30 тысяч хасидов.

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Несмотря на войну в Украине и рекомендации максимально воздержаться от паломничества в Умань, более 30 тысяч паломников-хасидов планируют приехать в сентябре на праздник Рош ха-Шана, – сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Традиционно на иудейский Новый год тысячи хасидов со всего мира съезжаются к могиле своего цадика Нахмана Брацлавского, который завещал им это ежегодное паломничество. Несмотря на настоятельные рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг», – говорится в сообщении.

Однако приезд такого количества паломников в Украину, где каждый день идут боевые действия, требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других усилий со стороны государственных органов.

В первую очередь сейчас решаются вопросы о порядке въезда и регистрации, обеспечения безопасности паломников, благоустройство микрорайона, условия проживания, питания паломников, создание им достойных условий для выражения своих религиозных чувств.

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