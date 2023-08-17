Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

  1. В Украине

Более 30 тысяч паломников-хасидов хотят приехать в Умань на праздник Рош ха-Шана

18:39, 17 августа 2023
Несмотря на войну, в Украину в сентябре планируют приехать более 30 тысяч хасидов.
Более 30 тысяч паломников-хасидов хотят приехать в Умань на праздник Рош ха-Шана
Источник фото: Апостроф

Несмотря на войну в Украине и рекомендации максимально воздержаться от паломничества в Умань, более 30 тысяч паломников-хасидов планируют приехать в сентябре на праздник Рош ха-Шана, – сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Традиционно на иудейский Новый год тысячи хасидов со всего мира съезжаются к могиле своего цадика Нахмана Брацлавского, который завещал им это ежегодное паломничество. Несмотря на настоятельные рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг», – говорится в сообщении.

Однако приезд такого количества паломников в Украину, где каждый день идут боевые действия, требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других усилий со стороны государственных органов.

В первую очередь сейчас решаются вопросы о порядке въезда и регистрации, обеспечения безопасности паломников, благоустройство микрорайона, условия проживания, питания паломников, создание им достойных условий для выражения своих религиозных чувств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва