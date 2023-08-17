В Минюсте предоставили разъяснение относительно регистрации нотариусов в ЕСИТС

С целью формирования единой практики применения законодательства в Минюсте предоставили разъяснение.

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В Министерстве юстиции предоставили разъяснение нотариусам относительно их регистрации в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

«С целью формирования единой практики применения законодательства Министерством юстиции Украины предоставлено разъяснение по поводу регистрации нотариусов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

Детальнее в письме Министерства юстиции Украины № 107341/5180-11.2.1-23/37.1 от 15.08.2023», - говорится в сообщении Южного межрегионального управления Минюста.

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